Maxi rissa a Milano, trenta ragazzini si picchiano con spranghe, bastoni e una katana: si indaga A Milano è esplosa una maxi rissa in zona Villapizzone: trenta ragazzi si sono picchiati con spranghe, bastoni e addirittura una katana. Indagano i carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 ottobre, si è verificata una maxi rissa a Milano. Trenta ragazzini si sono picchiati con spranghe, mazze e addirittura una katana. Non sembrerebbe esserci alcun ferito grave. Sul caso indagano i carabinieri.

L'episodio si è verificato poco prima delle 17 di ieri pomeriggio e precisamente in via Console Marcello, in zona Villapizzone. Il folto gruppo ha iniziato a picchiarsi. I passanti hanno immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze 112 e segnalato quanto stava accadendo. Dopo pochi minuti, sono arrivati i carabinieri: le due fazioni si sono date alla fuga.

Solo alcuni di loro sono stati fermati e portati in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Le forze dell'ordine analizzeranno i filmati raccolti dalle telecamere di sicurezza così da poter ricostruire l'esatta dinamica. Inoltre sono in corso le verifiche negli ospedali per capire se qualcuno si è presentato in pronto soccorso.

Per il momento resta sconosciuto il movente di questa violenta aggressione.