Picchiano un 16enne e gli rompono un dito per portare via un anello: denunciati in sette Avrebbero picchiato un ragazzino di 16 anni al parco di Monza: lo avrebbero preso a calci e pugni e poi rotto un dito nel tentativo di strappargli un anello. Dopo averlo aggredito, avrebbero poi continuato a minacciarlo sui social. In sette, tutti tra i 16 e i 17 anni, sono indagati e dovranno rispondere delle accuse di rapina e lesioni gravi.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Sono sette i minorenni indagati per aver aggredito e rapinato un ragazzino di 16 anni nel parco di Monza causandogli la frattura di un dito: il gruppo lo avrebbe picchiato con calci e pugni. Addirittura qualcuno gli avrebbe stretto le gambe attorno al collo e strappato un anello dalle dita. Subito dopo l'aggressione, il 16enne si era recato dai carabinieri dove aveva sporto denuncia. L'episodio si era verificata la scorso giugno e a seguito di una lite. Ora i ragazzini – tutti tra i 16 e i 17 anni e residenti tra Macherio, Sovico e Albiate – dovranno rispondere di rapina e lesioni gravi.

Il 16enne era arrivato dai carabinieri con il volto sanguinante

Il 16enne era arrivato dai carabinieri con il volto sanguinante. Quel pomeriggio, alcuni di loro, era stati identificati proprio nel parco dove era avvenuta l'aggressione. All'identità degli altri si è invece arrivati grazie ad alcune testimonianze. Dopo aver denunciato gli aggressori, il ragazzino sarebbe stato vittima di minacce e insulti anche sui social network. In sei sarebbero incensurati mentre solo uno di loro avrebbe ricevuto in passato una segnalazione amministrativa per possesso per uso personale di droga.

A febbraio un 17enne picchiato con un bastone da due ragazzini

L'episodio ricorda quanto avvenuto lo scorso febbraio a San Donato Milanese. Anche in quell'occasione un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un'aggressione: due ragazzini di una baby gang lo avevano rapinato del monopattino elettrico e poi picchiato con un bastone preso da terra. Lo avevano anche minacciato e poi picchiato nuovamente, questa volta con altri membri della baby gang, con l'obiettivo di non fargli sporgere denuncia. I due sono stati poi arrestati e portati in una comunità di recupero. Anche nel loro caso l'accusa è di rapina aggravata, lesioni e minacce.