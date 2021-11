La signora Fernanda Cocchi massacrata per due collane e 50 euro: uno dei killer è il vicino di casa La signora Fernanda Cocchi, 90 anni, è stata uccisa barbaramente da due rapinatori per meno di cinquanta euro, un paio d’occhiali, due collane d’oro e un anello, che forse la vittima portava al dito e che ancora non è stato ritrovato. Uno dei due malviventi, stando a quanto si apprende, era un suo vicino di casa.

A cura di Enrico Tata

La signora Fernanda Cocchi è stata uccisa barbaramente da due uomini. Stordita con un colpo di ferro da stiro alla testa e poi strangolata con il filo dello stesso elettrodomestico. I malviventi hanno poi appiccato un incendio, forse per cercare di cancellare le prove di quanto avevano fatto. E tutto è stato compiuto per rapinare l'anziana proprietaria di un appartamento al primo piano di via Ponte Seveso, nei pressi della stazione Centrale di Milano. L'hanno uccisa per meno di cinquanta euro, un paio d'occhiali, due collane d'oro e un anello, che forse la vittima portava al dito e che ancora non è stato ritrovato. Aveva sempre vissuto da sola, non ha mai avuto mariti e figli, si muoveva con un carrellino della spesa ed era quasi non vedente.

Uno dei killer era un vicino di casa

Uno dei killer era un vicino di casa della signora Cocchi. O meglio il sud americano di 44 anni a volte andava a dormire dalla sorella in un appartamento al terzo piano dello stesso palazzo. È stato lui a fare entrare l'altro malvivente nello stabile. Tutto, tra l'altro, è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza installata nell'atrio d'ingresso. È stato questo secondo uomo, un 22enne, a confessare per primo: agli investigatori ha detto di aver venduto il magro bottino e di averne ricavato poche centinaia di euro da un compro oro del quartiere. Ma come hanno fatto i due ladri a farsi aprire così facilmente dalla signora? Probabilmente perché hanno applicato un foglietto adesivo sullo spioncino e così la signora non poteva vedere chi aveva di fronte. Perché l'hanno massacrata con così tanta violenza? Questo è ancora da appurare. Sicuramente sarebbe servita ben poca violenza per immobilizzare la signora e rubare all'interno del suo appartamento. Non è chiaro, quindi, perché i due abbiano deciso di uccidere l'anziana e su questo si stanno concentrando le indagini. Nei prossimi giorni verranno resi noti i risultati dell'autopsia sul cadavere.