Picchiano e accoltellano 2 ragazzi in centro a Cantù: arrestati 4 giovani per tentato omicidio

A cura di Enrico Spaccini

Quattro ragazzi sono stati arrestati nella mattinata di oggi, giovedì 13 marzo, dai carabinieri di Cantù (in provincia di Como). Secondo gli investigatori, i giovani sarebbero i responsabili delle aggressioni avvenute nelle scorse settimane in città. In particolare, del tentato omicidio di un ragazzo avvenuto la notte del 21 dicembre 2024 in piazza Garibaldi e del ferimento di un altro soggetto lo scorso 31 gennaio.

L'aggressione del 21 dicembre 2024 di piazza Garibaldi a Cantù

Stando a quanto ricostruito, la notte del 21 dicembre i quattro, giovani italiani e immigrati di seconda generazione residenti a Cantù e pregiudicati per reati simili, avrebbero aggredito per futili motivi un ragazzo di origini tunisine ferendolo con armi da taglio in piazza Garibaldi. Tre di loro avrebbero aggredito un altro soggetto, italiano, lo scorso 31 gennaio sempre in una piazza cittadina, ferendolo con un coltello.

Grazie a diverse testimonianze, alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza pubblico comunale, i video pubblicati sui social e al riconoscimento fatto dalle vittime, sono stati identificati i membri del gruppo aggressore. Si tratta di una comitiva criminale composta da 10 giovani, tutti residenti in città, arrestati per episodi violenti.

Ai quattro arrestati all'alba del 13 marzo (uno di loro è già in carcere) su disposizione del gip del Tribunale di Como viene contestato il tentato omicidio in merito all'aggressione del 21 dicembre, mentre a due giovani la violazione del Daspo urbano (D.A.C.Ur.) a cui erano sottoposti in seguito ai precedenti arresti.