milano
video suggerito
video suggerito

Picchia un uomo con una mazza targata Mussolini dopo una lite a Milano: ricercato dai carabinieri

Un uomo di 46 anni è stato aggredito a Milano con una mazza da baseball con su scritto “Mussolini” dopo una lite: il responsabile è ricercato.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Ilaria Quattrone
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Venerdì 6 marzo, poco dopo le 14, un uomo è stato aggredito a Milano. Ha raccontato e denunciato di essere stato picchiato con una mazza da baseball con su scritto "Mussolini" e "Me ne frego" dopo che ha discusso con un uomo perché ha semplicemente chiesto di fare attenzione mentre guida. In poche parole, la vittima, un 45enne, stava rientrando a casa – che si trova in zona Gorla – quando, a un certo punto, un furgone rosso, con una scritta tracciata con la vernice bianca su una fiancata, è salito sul marciapiede e lo ha quasi investito. A quel punto, ha chiesto di fare maggiore attenzione. Dal lato passeggero, è sceso un uomo che ha iniziato ad aggredirlo verbalmente.

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, ha affermato: "Cos'è che hai detto? Mi devi rispettare, io sto lavorando". E poi avrebbe insultato la madre, del 45enne. A quel punto è iniziato il pestaggio. L'aggressore – di origine nord africana, più o meno coetaneo della vittima, con un vestito scuro e un berretto da baseball – sarebbe tornato al furgone, avrebbe preso la mazza da baseball e avrebbe iniziato a picchiarlo. Lo avrebbe colpito quattro o cinque volte fino a quando la mazza non si è spezzata. Poi lo avrebbe buttato a terra.

La vittima avrebbe provato a dare l'allarme, ma il suo cellulare è stato lanciato sotto un'automobile. A quel punto, lo avrebbe morso a una guancia. Avrebbe poi atteso che il guidatore arrivasse con il furgone, poi gli avrebbe dato un altro pugno all'occhio sinistro facendogli sbattere la testa. Sono stati chiamati i soccorsi. Il 46enne è stato trasferito all'ospedale Niguarda con un trauma addominale ed ematomi multipli sul volto. È stato dimesso dall'ospedale con venti giorni di prognosi, tre punti di sutura al sopracciglio sinistro e uno allo zigomo. Il giorno dopo l'aggressione, ha presentato denuncia ai carabinieri che adesso stanno cercando l'aggressore.

Leggi anche
"Andate via, non abitate qui", lite condominiale finisce in rissa: un arresto e un ricovero in rianimazione

Si sta cercando in particolare modo il mezzo, da cui è sceso.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
A Milano è sempre più difficile curarsi, il caso di James: "Tutti ne hanno diritto, siamo esseri umani"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views