Picchia la figlia 16enne per un video su TikTok senza velo: padre 45enne a processo per lesioni

Un 45enne dovrà affrontare un processo per lesioni per aver picchiato la figlia di 16 anni. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, la ragazza sarebbe stata presa a schiaffi e pugni perché il padre aveva scoperto un suo video pubblicato su TikTok nel quale appariva con una maglietta che lasciava scoperto l'ombelico e senza il velo sulla testa. È stata archiviata, invece, l'ipotesi di reato di maltrattamenti, in quanto prima di questo episodio non ci sarebbero stati altri eventi violenti.

Il video pubblicato su TikTok e la reazione del 45enne

Era febbraio del 2023 quando la ragazza, cresciuta a Brescia e con origini egiziane, ha pubblicato il video su TikTok. Ad avvisare il padre della 16enne della presenza in rete di quel contenuto sarebbero stati alcuni parenti che vivono ancora in Egitto. Il 45enne, a quel punto, avrebbe deciso di punire la figlia picchiandola davanti alla moglie e agli altri figli.

La ragazza era riuscita a inviare un messaggio a una sua amica, la quale aveva poi allertato il 112. Quando i carabinieri hanno raggiunto l'abitazione, avevano trovato la 16enne sotto shock e con i segni delle percosse sul viso e sul corpo. La ragazza aveva raccontato che il padre l'aveva minacciata di morte e che le aveva gettato il cellulare. Il 45enne era stato denunciato a piede libero, mentre la ragazza era stata medicata in ospedale, dimessa con due settimane di prognosi e sistemata in una comunità protetta.

La denuncia e le accuse nei confronti del 45enne

L'uomo aveva spiegato ai carabinieri di aver punito la figlia non tanto perché appariva nel video con la pancia scoperta e senza velo, ma perché le aveva vietato di pubblicare in rete immagini di sé. Le indagini del caso sono state affidate alla pm Victoria Allegra Boga, la quale ha accertato il conflitto tra la ragazza e il genitore, ma non ha trovato riscontri di eventuali aggressioni precedenti.

L'ipotesi di reato di maltrattamenti è stata archiviata, ma ora il 45enne dovrà affrontare il processo che lo vede imputato per lesioni. Da qualche tempo, la 16enne è tornata a vivere in casa con il padre.