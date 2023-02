Si mostra su TikTok senza velo, i familiari dall’Egitto avvisano il padre che la massacra di botte Una giovane di 16 anni originaria dell’Egitto è stata presa a botte dal padre perché sui social si era mostrata senza velo: la ragazza è riuscita a mandare un messaggio all’amica che ha chiamato i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Una ragazza è stata presa a botte dal padre perché sui social si era mostrata senza velo. Vittima della violenza della famiglia è stata una giovane di 16 anni originaria dell'Egitto che come i suoi coetanei si è mostrata al mondo dei social senza indossare il velo. Qualcosa di imperdonabile per il padre che ha preso a pugni la figlia tanto da mandarla in ospedale.

La testimonianza della giovane vittima

A raccontare tutto il pubblico ministero di turno è stata la ragazza. La 16enne ha spiegato che non era la prima volta che subiva la violenza del padre. Ha raccontata che nell'ultima occasione era stata presa a schiaffi in faccia e il padre, 44 anni, le aveva stretto le mani al collo. Tutto davanti alle sorelle minori e alla madre, anche loro sotto choc. Il padre accusava la figlia di pubblicare video su Tik Tok in cui si mostrava senza velo e con gli amici.

Le continue violenze del padre

Come spiega Il Giornale di Brescia, ad avvisare il 44enne dei video della figlia erano stati i parenti dall'Egitto. Subito l'uomo si è precipitato addosso alla figlia e l'ha colpita al volto più volte. Dalla testimonianza della giovane il padre l'avrebbe anche minacciata di morte dopo averle gettato via il cellulare.

La giovane si è salvata perché è riuscita a mandare a un'amica un messaggio con una richiesta di aiuto. La coetanea ha chiamato subito i carabinieri. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno soccorso la ragazza con segni di violenza visibili su tutto il corpo. Dopo aver ricevuto le cure in ospedale, la 16enne ora si trova in una struttura protetta. Mentre il padre è stato denunciato a piede libero.