Picchia la compagna, le morde un orecchio e la spinge in un dirupo di 6 metri: 26enne arrestato La polizia ha arrestato un 26enne di Como per il tentato omicidio della compagna. Il giovane, dopo averla picchiata e morsa a un orecchio, avrebbe spinto la 30enne giù da un dirupo di 6 metri.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 26enne è stato arrestato nella serata di ieri, domenica 11 maggio, a Como dalla polizia lesioni, minacce, stalking e tentato omicidio. Il giovane avrebbe aggredito la compagna 30enne, colpendola più volte, mordendole un orecchio e arrivando a spingerla per un dirupo facendole fare un volo di circa sei metri. A denunciarlo è stata la stessa donna che, dopo essersi fatta medicare in pronto soccorso (con una prognosi di 21 giorni) si è presentata al Comando di polizia di viale Innocenzo XI. Il 26enne si trova ora nel carcere del Bassone a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Stando a quanto ricostruito, quando la 30enne, di origine cubana residente a Como e regolare sul territorio, si è presentata al Comando di polizia ha spiegato di voler sporgere denuncia contro il compagno per quanto accaduto la notte precedente. Oltre ad aver raccontato una serie di aggressioni che avrebbe subito dal 26enne con cui intratteneva una relazione da circa sette mesi, ha ricordato come la sera prima l'uomo l'avrebbe colpita, insultata, minacciata e morsa a un orecchio.

La violenza messa in atto dal 26enne, di origine rumena, anche lui residente in città e regolare sul territorio, sarebbe culminata con una spinta ai danni della donna in una riva scoscesa in via Bellinzona. La 30enne sarebbe, quindi, precipitata per circa 6 metri finendo in un corso d'acqua. Alla fine il 26enne avrebbe continuato ad aggredirla fisicamente, per poi tentare di ripulirla e occultare le tracce di quanto accaduto.

A portare la 30enne al pronto soccorso dell'ospedale Valduce è stato un familiare. Là la donna è stata medicata per ematomi, escoriazioni e traumi vari e dimessa con una prognosi iniziale di 21 giorni. Una volta denunciato, il 26enne è stato rintracciato nella serata dell'11 maggio e tratto in arresto. Gli investigatori gli hanno sequestrato il telefono e hanno acquisito i presunti messaggi di carattere minatorio.