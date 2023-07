Picchia il padre infermo per avere i soldi per la droga, arrestato 44enne Il 44enne ha picchiato il padre infermo perché si era rifiutato di consegnargli 2mila euro. L’anziano ha raccontato che non era la prima volta che questo accadeva.

A cura di Enrico Spaccini

Un 44enne, già destinatario di un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, è stato arrestato lo scorso martedì 11 luglio per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Secondo quanto raccontato dal padre 78enne, l'uomo lo aveva più volte picchiato e costretto a farsi consegnare diverse somme di denaro. Gli agenti della Questura di Monza lo hanno fermato nell'appartamento dell'anziano nel quartiere Cederna dopo l'ennesima aggressione. Nascosta nella biancheria intima il 44enne aveva una dose di ketamina.

Le chiamate al 112

Diverse telefonate sono arrivate al 112 nel giro di pochi minuti nel primo pomeriggio di martedì. Tra questi anche un operaio impegnato in alcuni lavori in un appartamento della zona, che ha raccontato di urla e rumori provenienti dalla porta accanto. Intorno alle 14:30 sono arrivati sul posto due equipaggi della Squadra volanti.

I poliziotti si sono ritrovati di fronte a una porta d'ingresso danneggiata e aperta. All'interno di una camera gli agenti hanno trovato il 78enne, debilitato e con un catetere, steso sul letto. Per casa si aggirava il figlio, un 44enne già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti penali e con problemi di tossicodipendenza e legati all'alcol. Alterato, forse proprio per il consumo di sostanze, continuava a cercare di raggiungere il padre con aggressività.

L'anziano ha spiegato ai poliziotti che il figlio gli aveva chiesto del denaro e che, dopo l'ennesimo rifiuto di consegnargli 2mila euro, si era messo a distruggere i mobili e gli elettrodomestici di casa, oltre a spintonare e schiaffeggiare il padre colpendolo anche con la sacca delle urine impedendogli di chiamare i soccorsi. Questa, però, sarebbe stata solo l'ultima di una serie di aggressioni simili avvenute in passato.

I precedenti del 44enne

Gli agenti hanno, quindi, chiesto l'intervento del personale medico per verificare le condizioni del 78enne e condotto il 44enne in Questura. A carico del più giovane dei due sono stati riscontrati precedenti a vario titolo per reati contro la persona, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Arrestato per maltrattamenti ed estorsione, il 44enne aveva con sé anche una dose di ketamina nascosta nella biancheria intima e avrebbe tentato di farsi del male davanti agli agenti.

Lo scorso 10 luglio era stato destinatario di provvedimento di Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane, con il divieto per un periodo di due anni di accedere nei pubblici esercizi siti in via Papini e via Bertacchi a seguito di fatti violenti avvenuti in prossimità di un bar sito in questa zona. Il 5 luglio, poi, era stato indagato in stato di libertà per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.