Picchia i genitori per avere i soldi per la droga: la madre chiama i carabinieri e lo denuncia Per un uomo di 38 anni sono scattate le manette dopo aver picchiato i genitori ai quali aveva chiesto i soldi per la droga. Loro si erano opposti. La madre è riuscita a chiamare i carabinieri e a salvare lei e il marito.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 38 anni è stato arrestato per aver picchiato i genitori che si erano rifiutati di cedergli il denaro per comprarsi la droga. Le manette per il 38enne sono scattate le notte del 25 giugno in una casa di Abbiategrasso alle porte di Milano. L'uomo è stato sorpreso in flagranza di reato: stava picchiando la madre 62enne con l'obiettivo di estorcerle il denaro.

La madre ha chiamato i carabinieri

Ad allertare i militari è stata la donna che in una chiamata al 112 racconta di essere stata minacciata di morte e di essere aggredita dal figlio dopo che lei si era rifiutata di dargli i soldi per acquistare la droga. Anche quando i carabinieri sono intervenuti nell'appartamento e hanno bloccato il 38enne questo ha continuato a minacciare di morte entrambi i genitori. Una volta in caserma e dopo la denuncia da parte dei suoi genitori, l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e tentativo di estorsione.

La donna soccorsa con ferite al volto

Intanto la madre è stata soccorso dai paramedici del 118: a causa dell’aggressione aveva della ferite al volto guaribili giudicate poi dai sanitari guaribili in un giorno. Dagli ulteriori accertamenti dei carabinieri è emerso che il 38enne era già responsabile di altri episodi simili sempre nei confronti dei genitori. Il figlio ora si trova in carcere a Pavia in attesa della convalida dell'arresto.