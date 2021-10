Petardi e fuochi d’artificio tra le case a Milano, il video dei residenti: “Scempio che va fermato” Petardi, fuochi d’artificio e schiamazzi: sabato scorso in via Lecco a Milano alcuni ragazzi hanno dato vita a un nuovo atto vandalico. A denunciare quanto accaduto sono stati i residenti stanchi di sopportare questa situazione che va avanti da mesi: “Riteniamo intollerabile che questo scempio non venga interrotto con azioni mirate ed efficaci. Il quartiere si è trasformato in terra di nessuno”, ha spiegato un membro del comitato di quartiere.

A cura di Ilaria Quattrone

Fuochi d'artificio, urla e petardi: i residenti di via Lecco, in zona Porta Venezia a Milano, denunciano una situazione insostenibile. Protagonisti di questo nuovo atto vandalico un gruppo di ragazzi che, nella serata di sabato 16 ottobre, sono stati ripresi dai cittadini stanchi di dovere subire questi episodi. Il quartiere, da diverso tempo, è scenario di assembramenti, risse e altri episodi criminali. Per questo motivo gli abitanti, alcuni dei quali riuniti in un comitato di quartiere, hanno voluto denunciare quanto accaduto sui social network.

I cittadini: Da questa estate la situazione è degenerata

"Riteniamo intollerabile che questo scempio non venga interrotto con azioni mirate ed efficaci. Il quartiere si è trasformato in terra di nessuno", ha spiegato Elena Montafia che fa parte del comitato. La donna ha poi spiegato come i cittadini siano esasperati dai rumori assordanti e lamentano di essere esposti a rischi: "Da questa estate – continua – la situazione è degenerata e abbiamo assistito a episodi analoghi, anche a notte fonda, in viale Tunisia e viale Regina Giovanna".

Sala: Vorremmo rafforzare il ruolo della polizia locale

Il Comitato poi sostiene di avere più volte chiamato le forze dell'ordine, ma senza alcun esito: "Invece servirebbero non soltanto interventi tempestivi, ma anche preventivi". Proprio dalla zona interessata dai fuochi d'artificio era scattata ad agosto un'ordinanza anti-movida selvaggia che vietava l'asporto di bevande in vetro e in lattine dalle ore 22 alle 5 del mattino. Sulla questione si è espresso anche il sindaco Beppe Sala: "La maggior parte dei fatti che turbano la quiete pubblica e portano a momenti di violenza avviene di sera o di notte. Vorremmo rafforzare il ruolo della polizia locale".