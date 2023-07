Peste suina in Lombardia: cosa prevede il piano di Regione per gli animali delle zone infette Regione Lombardia, dopo che settimana scorsa nel Pavese sono state ritrovate due carcasse di cinghiali infetti da peste suina, ha attivato un piano per salvare il lavoro degli allevatori.

Gli animali provenienti da zone infette possano essere macellati. Lo ha deciso Regione Lombardia dopo che settimana scorsa nel Pavese sono state ritrovate due carcasse di cinghiali infetti da peste suina. Il Pirellone ha attivato un piano ad hoc per garantire massimi controlli e per evitare di fermare il commercio della carne suina.

Cosa prevede il piano di Regione Lombardia

Il Pirellone ha attivare una task force di macelli attrezzati anche a lavorare la carne di maiale proveniente dalle zone in cui sono stati trovati animali infetti. Per il Pirellone il piano è necessario per poter salvare il lavoro degli allevatori e questo settore industriale. L'intervento di una task force permetterebbe di evitare di abbattere i maiali allevati all'interno delle zone infette e quindi non fermare del tutto la produzione nazionale di carne e di salumi.

Il piano prevede anche di intensificare le misure di controllo attivando droni e esercito sul territorio. E ancora: verranno introdotte squadre di cacciatori per procedere agli abbattimenti dei cinghiali selvatici nell'area in cui sono state trovate le carcasse infette.

La vendita della carne solo ad alcune condizioni

I maiali provenienti da zone infette quindi possono essere macellati purché si rispecchino alcune condizioni. Come spiega al Sole24ore Davide Calderone, direttore di Assica, "la prima è che i maiali devono provenire da allevamenti sottoposti a misure di biosicurezza rafforzata. La seconda è che i macelli designati siano in grado di garantire la separazione delle partite". Solo così il commercio della carne potrà anche superare i confini nazionali.

Paolo Maccazzola, presidente di Cia Lombardia, ha spiegato anche che sono necessarie molte misure per garantire l'assoluta sicurezza: gli automezzi del trasporto di maiali verranno infatti disinfettati e verranno introdotti limiti d'accesso negli allevamenti.