Perquisite le abitazioni di cinque giovani writer di Milano: sono indagati per imbrattamenti La polizia ha perquisito le abitazioni di 5 writer di Milano. I ragazzi, d'età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono accusati di numerosi imbrattamenti in città e nell'hinterland.

A cura di Enrico Spaccini

Cinque ragazzi, d'età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono indagati perché ritenuti responsabili di numerosi imbrattamenti vandalici nella città di Milano e nei comuni dell'hinterland. Le loro abitazioni sono state perquisite lo scorso venerdì 13 settembre e al loro interno, oltre a bombolette spray e acido fluoridrico sono state trovate anche sostanze stupefacenti e un'arma.

Le indagini sono state condotte dagli agenti del nucleo Tutela Decoro Urbano della polizia locale di Milano, affiancati dai colleghi di Novate Milanese e della provincia di Brescia. A gennaio, intorno alle 5 del mattino, una pattuglia della locale aveva colto in flagranza due writer che stavano verniciando con lo spray il muro di un condominio in zona Imbonati.

In un primo momento l'azione era stata qualificata come semplice bravata, ma dalle indagini è emerso che in realtà i due giovani ormai da tempo erano dediti al writing vandalico e che facevano parte di un gruppo organizzato.

Così, il 13 settembre sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni di cinque giovani. Gli agenti hanno trovato bombolette spray e acido fluoridrico (utilizzato per disegnare su superfici trasparenti, come vetrine, finestrini di mezzi pubblici e cartelloni pubblicitari, che vengono danneggiate in modo irreversibile), ma anche marker, caps e guanti.

Tutto materiale che sarebbe stato utilizzato dai writer per compiere gesti vandalici. Inoltre, alcuni di loro sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente e un’arma.