Colpiscono con spranghe e pugni due ragazzini, fermati 3 minorenni: il video dell'aggressione Tre minorenni sono stati trasferiti in comunità di recupero dopo aver picchiato due coetanei con una spranga di ferro. Nell'incidente avvenuto a gennaio, a una delle vittime era stato rotto un dente.

A cura di Carlo Coi

5 CONDIVISIONI

Il 12 settembre, a Milano, il Tribunale per i minorenni ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre sedicenni accusati del reato di lesioni gravi in concorso per aver aggredito, nel gennaio scorso, due coetanei fuori da un istituto scolastico a Magenta. Gli aggressori sono stati collocati in due diverse comunità di recupero in attesa di essere ascoltati dal giudice.

Il fatto risale a inizio anno quando all'esterno di un istituto comprensivo a Magenta, tre adolescenti avevano aggredito due coetanei concentrando la loro aggressività in particolare su uno di loro. Un diverbio nato per futili motivi e degenerato in violenza. In quell'occasione, una delle vittime, durante la brutale aggressione aveva perso i sensi dopo essere stato colpito ripetutamente con una spranga di ferro. Gli operatori sanitari, dopo ad aver curato le ferite riportate dalla vittima, hanno constatato come la violenza del branco gli avesse causato la rottura di un dente.

Grazie alle indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Sedriano e coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano, è stato possibile ricostruire quanto accaduto. L'analisi di un video girato da un ragazzo presente durante l'aggressione è risultato decisivo nell'identificazione dei tre minorenni responsabili.

Uno di loro, dopo aver appreso dell'inchiesta in corso, ha preso di mira la vittima inondando di minacce i social del malcapitato. Per lui è scattato anche l’ipotesi di atti persecutori.

I minori accusati di lesioni gravi in concorso sono stati trasferiti in due distinte comunità di recupero, in attesa di essere ascoltati dall’Autorità Giudiziaria.