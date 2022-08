Perde l’equilibrio in montagna e precipita per oltre 100 metri: muore studente di 25 anni Accanto a lui è stato trovato il corpo del cane pastore che lo supportava nella gestione del gregge. Il ragazzo era sulle Alpi Orobie che avvicina i giovani al mondo della pastorizie.

Matteo Carminati il giorno della sua laurea (foto da Facebook)

Era in montagna con il "Progetto Pasturs", che avvicina i giovani al mondo della pastorizia e li riporta a contatto con la natura, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato in un canalone per oltre 100 metri. Così lunedì 1 agosto è morto ad Ardesio, sulle Alpi Orobie, Matteo Carminati, 25enne di Sorisole, in provincia di Bergamo, e studente di psicologia all'università Cattolica di Milano.

L'incidente in montagna

Sono ancora da accertare i motivi per cui Matteo Carminati, di appena 25 anni e originario di Sorisole, piccolo comune della Bergamasca, abbia improvvisamente perso l'equilibrio, mentre era impegnato in un'escursione a circa 1.600 metri di altezza nella zona della Vaccarizza, nel comune di Ardesio.

Il giovane, che studiava psicologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e che faceva il volontario per la Croce Bianca, stava seguendo un gregge al pascolo, in quanto si trovava sulle Alpi Orobie con il "Pasturs", un progetto che intende far riscoprire ai giovani i vantaggi di un antico lavoro come quello del pastore.

Inutili i soccorsi

Non appena gli altri ragazzi si sono accorti dell'incidente che aveva colpito Matteo Carminati hanno diramato l'allarme. Subito è atterrato l'eliosoccorso, ma il personale del 118 intervenuto non ha potuto fare nulla per salvare il giovane studente e ha dovuto limitarsi a recuperarne il corpo.

Accanto a lui è stato ritrovato anche il corpo del cane pastore che lo supportava nella gestione del gregge. Resta ancora da capire se il cane sia precipitato insieme a Matteo o se – al contrario – sia morto nel tentativo di salvarlo dalla precipitosa caduta.

"Era altruista, generoso, maturo, rispettoso, sensibile e aveva una capacità di ascoltare straordinaria", raccontano a L'eco di Bergamo i genitori del ragazzo che, dopo essersi laureato alla triennale a Bergamo, nel 2019 si era trasferito per un anno a Boston, negli Usa, per fare il ragazzo alla pari e perfezionare il suo inglese. Poi si era iscritto alla specialistica a Milano.