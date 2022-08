Perde l’equilibrio e precipita nel vuoto in montagna: muore una donna di 31 anni Una donna di 31 anni ha perso la vita dopo essere precipitata in un dirupo sul sentiero che raggiunge la Val Adamé. A dare l’allarme la persona che era con lei.

A cura di Giorgia Venturini

Tragico incidente in montagna nella giornata di oggi sabato 13 agosto. Verso mezzogiorno una donna di 31 anni, residente a Montichiari, è morta dopo essere precipitata per diversi metri mentre stava percorrendo il sentiero che dal rifugio Maria e Franco raggiunge la Val Adamé. La donna, che era in compagnia di un altro escursionista, si trovava a circa 2.300 metri di quota. Cosa sia successo è ancora tutto da capire: da una prima ipotesi sembrerebbe che la donna abbia perso l'equilibrio precipitando nel vuoto per diversi metri.

I soccorsi hanno recuperato il corpo della donna in un dirupo

A dare l'allarme subito è stato l'escursionista che era con lei. Immediatamente si è attivata la centrale operativa ha mandato sul posto l’elisoccorso di Sondrio e le squadre territoriali della V delegazione Bresciana, stazione di Media Valle Camonica, del soccorso alpino. La donna è stata individuata in fondo al dirupo: il corpo è stato recuperato dall'elicottero del Cnsas. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Aiutata – come riporta Brescia Today – anche l'altra persona che era con la 31enne, è stata accompagnata a valle dai soccorritori.