Tragedia in montagna, cerca di raggiungere un ruscello e precipita per 70 metri: muore un escursionista Un uomo di 41 anni ha perso la vita durante una gita in montagna al Pian de l’Aser nella Bergamasca.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in montagna. Un uomo di 41 anni ha perso la vita durante una gita in montagna al Pian de l'Aser nella Bergamasca oggi sabato 23 luglio. Stando alle prime informazioni del soccorso alpino lombardo, l'uomo è residente a Brugherio in provincia di Monza ma con un amico aveva deciso di fare una escursione al rifugio Brunone. Lungo il percorso hanno cambiato sentiero per prendere dell’acqua in una valletta. Proprio mentre stava scendendo ha perso l'equilibrio precipitando per almeno una settantina di metri.

I soccorsi in elisoccorso

A dare l'allarme è stato l'amico che era con lui: subito si è attivato l'elisoccorso di Sondrio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza e le squadre della VI Orobica del Soccorso alpino. Oltre che ai carabinieri che ora indagano sull'accaduto. Una volta sul posto i soccorsi non hanno potuto far altro che accertare il decesso: recuperato il corpo, si procederà con gli accertamenti del caso. Ora bisognerà capire nel dettaglio quanto accaduto: fondamentale sarà la testimonianza dell'amico che era in sua compagnia. Al momento sembra certo che il 41enne abbia perso l'equilibrio mentre stava cercando di raggiungere un ruscello.

Ferita una donna vicino al Pizzo Coca

"L’intervento stava per concludersi quando è arrivato un altro allertamento, per una escursionista scivolata per una ventina di metri sotto il Pizzo Coca, nei pressi della Bocchetta dei camosci", fanno sapere dal soccorso alpino. Subito si è alzato in volo un'elisoccorso di Sondrio: in difficoltà c'era una donna. Aveva riportato un trauma a una gamba: è stata raggiunta e portata in ospedale. Non è in pericolo di vita.