Escursionista precipita per 70 metri in un dirupo e muore sul colpo, addio a Massimiliano Nolli

Si chiamava Massimiliano Nolli l'escursionista di 41 anni che oggi è morto durante una gita sul Pian de l'Aser, nei pressi del rifugio Brunone. L'uomo, originario di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, è precipitato per settanta metri in un burrone morendo sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi del personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto ricostruito, Nolli si trovava lungo il sentiero che porta al rifugio Brunone insieme a un amico. Fermatisi per prendere un po' di acqua in una valletta, ha perso improvvisamente l'equilibrio scivolando giù dalla scarpata. L'amico che era con lui ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto la centrale d'emergenza ha inviato l'elisoccorso alzatosi in volo da Sondrio e le squadre della VI Orobica del Soccorso alpino. Con loro, sono arrivati anche i carabinieri che hanno aperto un'inchiesta sull'accaduto. Recuperato, il corpo senza vita di Massimiliano Nolli è stato trasferito alla camera mortuaria. Nei prossimi giorni, una volta ricevuto il via libera dalle autorità, verranno svolti i suoi funerali.

Una donna scivola per venti metri e si rompe una gamba

Subito dopo la tragica caduta di Massimiliano, il Soccorso Alpino ha ricevuto una nuova richiesta di aiuto. A necessitare l'intervento dei soccorritori, questa volta, è stata una donna scivolata per una ventina di metri sotto il Pizzo Coca, vicino alla Bocchetta dei camosci. L'elicottero è stato quindi nuovamente fatto alzare in volo e raggiungere la località. I soccorritori hanno raggiunto la donna che è stata trasferita in ospedale con un trauma alla gamba. Fortunatamente non è in pericolo di vita.