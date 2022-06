Precipita dalla finestra di casa e muore sul colpo: la 22enne era incinta Era al quinto mese di gravidanza la ragazza di 22 anni che ieri pomeriggio, lunedì 27 giugno, è precipitata dal balcone di casa a Brugherio (Monza e Brianza).

A cura di Ilaria Quattrone

Era incinta al quinto mese la ragazza di 22 anni che è nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 27 giugno, è precipitata dal balcone di un appartamento al secondo piano. L'incidente è avvenuto a Brugherio, comune in provincia di Monza e Brianza e gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. In base ai rilievi effettuati fino a questo momento dai carabinieri di Monza, sembrerebbe che il suo sia stato un gesto volontario.

Forse il gesto potrebbe essere stato indotto

Agli inquirenti resta però il dubbio se questo gesto non sia stato indotto da qualcuno. Potrebbe quindi farsi avanti l'ipotesi del reato di istigazione al suicidio. Sarebbero stati alcuni testimoni, stando a quanto riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera", ad aver rivelato che la donna fosse incinta – un elemento che non era emerso fino a quel momento – e che prima di lanciarsi ci sarebbe stata un litigio in casa con altre persone. Dalle loro testimonianze sembrerebbe che la discussione sia stata scatenata proprio da motivi legati alla gravidanza.

Gli interrogatori ai parenti del marito

Al momento nessuno risulta iscritto nel registro degli indagati. Per gli inquirenti, non vi sarebbero attualmente responsabilità da parte dei famigliari della vittima. I militari avrebbero però interrogato i parenti del marito. La 22enne era infatti sposata. Interrogatori che si sarebbero svolti durante tutta la notte tra lunedì e martedì: l'obiettivo, ovviamente, è quello di raccogliere più elementi possibili e cercare di capire chi ci fosse in casa al momento della tragedia e che quindi potrebbe far luce su quanto avvenuto negli attimi precedenti.