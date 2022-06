Ragazza incinta cade dal balcone e muore, si indaga anche per omicidio: in casa c’erano altre persone Non era da sola in casa la giovane di 22 anni incinta morta dopo essere precipitata dal balcone del secondo piano della sua casa a Brugherio. I carabinieri non stanno escludendo nessuna pista investigativa.

A cura di Giorgia Venturini

I carabinieri non stanno escludendo nessuna pista investigativa sul caso della ragazza di 22 anni morta dopo essere precipitata dal balcone di casa. Gli investigatori al momento stanno indagando sia per omicidio che per suicidio. Sembrerebbe, come riferito da alcune fonti a Fanpage.it, che in casa ci fossero altre persone con la 22enne: la giovane infatti non viveva sola nell'appartamento al secondo piano a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Ad allertare il 118 sono stati subito alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Purtroppo per la giovane non c'è stato più nulla da fare: a comunicare ai carabinieri la sua gravidanza sono stati i vicini di casa e i parenti.

La lite in casa prima della morte

Dalle prime informazioni sembrerebbe che la ragazza prima di lanciarsi avrebbe litigato con chi era con lei in casa. Per quale motivo sia scoppiata la lite ancora non è chiaro. Ora tutti le persone vicino alla giovane sono state sentite: compreso il marito della 22enne. Al momento però nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati. Durante l'interrogatorio non sarebbero usciti elementi particolari che possano far pensare a una volta nelle indagini. Subito dopo l'allarme sul posto si sono precipitati i medici e paramedici del 118 ma nulla sono serviti i tentativi di salvare la 22enne e il suo piccolo. Sul posto i carabinieri si sono attivati per tutti i rilievi del caso. I militari al momento stanno indagando: fondamentali saranno le indagini delle prossime ore per capire se la 22enne si sia suicidata, se sia stata istigata al suicidio e se sia stata spinta giù dal balcone.