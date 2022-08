Tragedia in montagna, escursionista cade in un burrone durante una gita e muore Un uomo di 65 anni è stato trovato morto questa mattina in Val Brembana.

Ennesima tragedia sui monti in Lombardia. Nella mattinata di oggi, lunedì 22 agosto, un 65enne è stato trovato morto in Valmoresca, nella provincia di Bergamo. Sul posto stanno operando gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia insieme alle forze dell'ordine e ai tecnici del Soccorso alpino. I soccorritori, arrivati immediatamente a bordo di un elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista.

Escursionista trovato morto nella Bergamasca

Secondo quanto comunicato dal 118 regionale, l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 6.15 di stamattina. Sul posto l'Areu ha inviato l'elisoccorso e la squadra di Soccorso alpino in codice giallo. Una volta arrivati sul luogo dell'incidente, gli operatori sanitari hanno dovuto alzare il livello di criticità a codice rosso prima di comunicare alla centrale che l'uomo era stato dichiarato deceduto. Da quanto ricostruito sinora, la vittima è un 65enne che sarebbe uscito presto stamattina per un'escursione tra i boschi della zona. Per motivi ancora da accertare è caduto in un luogo definito dai sanitari come "impervio", perdendo la vita. Al momento, le squadre di soccorso intervenute stanno procedendo per il recupero della sua salma. Non sono note le generalità della vittima.

Muore sul Pian de l'Aser a 41 anni

Lo scorso 23 luglio, Massimiliano Nolli, escursionista 41enne, è morto durante una gita sul Pian de l'Aser, nei pressi del rifugio Brunone. La vittima, brianzola, è caduta per settanta metri in un burrone. Con Nolli c'era un amico che non ha potuto fare nulla per salvargli la vita. Tempestivo l'intervento dei sanitari che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.