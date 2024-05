Perde le chiavi di casa, prova a rientrare dalla finestra ma precipita per 10 metri: gravissimo 38enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 38enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere caduto da un balcone a un'altezza di circa 10 metri. Il giovane, residente a Olgiate Comasco (in provincia di Como), aveva perso le chiavi per rientrare nel suo appartamento e, usando una scala a pioli appoggiata sul terrazzo del vicino, stava cercando di raggiungere la sua finestra al piano superiore. Per motivi che dovranno essere chiariti dai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Como, il 38enne è caduto all'indietro finendo sull'asfalto.

Il vicino di casa, in via Rongio, proprietario del balcone dove era stata piazzata la scala a pioli pare avesse provato a far desistere il 38enne. Era la mezzanotte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio e pare non fosse la prima volta che il giovane rientrava in casa passando dalla finestra. Quella sera, il 38enne non riusciva più a ritrovare le chiavi del suo appartamento dopo una serata trascorsa fuori casa. A chiamare i soccorsi è stato proprio il vicino, dopo aver visto il 38enne precipitare da 10 metri d'altezza.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al giovane e poi lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove è ancora ricoverato. Le ferite riportate nella caduta sarebbero gravissime, ma da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Dovranno, però, essere valutate le conseguenze della caduta.

I carabinieri della Compagnia di Como intervenuti sul posto hanno subito notato la scala ancora in bilico sul balcone. I militari ora dovranno capire per quale motivo il 38enne è precipitato, se per una mancanza d'equilibrio improvvisa, se per il fatto che non riusciva ad aprire la finestra o se le sue condizioni fossero alterate in qualche modo.