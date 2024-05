video suggerito

Cade dalle scale di un locale in piazza Duomo a Milano: uomo di 48 anni in coma L’uomo è caduto dalle scale di un noto locale di piazza Duomo nella notte di venerdì 31 maggio. Al lavoro gli agenti della Questura di Milano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 48 anni si trova in coma all'ospedale Niguarda di Milano dopo che la notte di venerdì 31 maggio, intorno alle 3, è caduto dalle scale di un noto locale in piazza Duomo. L'avventore del ristorante è stato dapprima soccorso dal personale del ristorante; sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura e i sanitari del 118, che l'hanno portato immediatamente in ospedale.

Indagano ora gli agenti della Questura, intervenuti sul posto per i rilievi, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi ai soccorritori, chiamati dal personale del locale, tanto che la centrale operativa di Areu ha inviato un’ambulanza e un’automedica.