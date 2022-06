Perde il controllo, l’auto si ribalta e prende fuoco: 23enne trasferito in ospedale Un ragazzo di 23 anni ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata e ha preso fuoco: il 23enne è stato trasferito in ospedale, ma non è in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 23 anni si è ribaltato con la sua auto che, successivamente, ha preso fuoco: il giovane è stato quindi trasferito in ospedale. Fortunatamente non è in gravi condizioni considerato che è riuscito a uscire prima che la situazione degenerasse. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale medico del 118, anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso e i vigili del fuoco.

L'auto ha preso fuoco, il 23enne è uscito dall'abitacolo

L'incidente si è verificato attorno alle 23.15 di ieri, martedì 14 giugno. Il 23enne avrebbe perso il controllo del mezzo in via Provinciale a Urgnano, comune in provincia di Bergamo. Sarebbe riuscito a uscire dall'abitacolo e mettersi in salvo, prima che l'auto prendesse fuoco. Una volta ricevuto l'allarme, sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine che hanno immediatamente spento le fiamme divampate dall'auto: non è chiaro cosa possa aver fatto scatenare l'incendio.

Il ragazzo è stato trasferito in ospedale, non è in gravi condizioni

Mentre i vigili del fuoco provvedevano a spegnere l'incendio, i medici e i paramedici del 118 intervenivano con un'ambulanza della Croce Rossa di Urgnano. Gli operatori hanno prestato le prime cure sul posto al ragazzo, per poi optare per un trasferimento all'ospedale di Treviglio, sempre in provincia di Bergamo. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Non risultano coinvolte altre persone. Adesso toccherà alle forze dell'ordine, attraverso i rilievi, capire cosa possa essere successo e cosa possa aver causato la perdita del controllo del veicolo.