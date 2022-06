Perde il controllo del camion e si ribalta al casello dell’autostrada A4: chiusa l’uscita Un autista ha perso il del camion e si è ribalta al casello autostradale di Dalmine. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

A cura di Enrico Spaccini

Intorno alle 14 di lunedì 20 giugno, un camion si è ribaltato all'uscita del casello di Dalmine, in provincia di Bergamo. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'autista abbia perso il controllo del mezzo fino a ribaltarsi. Sono intervenuti prima i vigili del fuoco di Dalmine e i volontari Madone, poi sono arrivati anche i carabinieri di Bergamo per i rilievi e un'ambulanza. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato l'area dell'autostrada coinvolta. L'uscita è stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi.

(Articolo in aggiornamento)