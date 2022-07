Scende dall’auto per cercare aiuto in autostrada, travolto e ucciso da un camion: A4 chiusa per ore Tragedia lungo l’autostrada A4 dove un pedone è stato travolto e ucciso da un camion nel tratto compreso tra i caselli di Grumello e Seriate.

Grave incidente nella serata di ieri, lunedì 11 luglio, lungo l'autostrada A4 Venezia-Torino in direzione di Bergamo. Nel tratto compreso tra i caselli di Grumello e Seriate, un camion ha travolto e ucciso un uomo che non si trovava a bordo di un veicolo. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 22. Sul posto, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso.

Pedone travolto e ucciso lungo l'autostrada A4

Il personale sanitario precipitatosi nel tratto di strada interessato dal violento schianto hanno tentato l'impossibile per tenere in vita l'uomo, senza successo. La vittima, 40 anni, si trovava a piedi a bordo carreggiata al momento del sinistro. Con gli operatori medici sono arrivati lungo la A4 anche gli agenti della polizia stradale che hanno messo in sicurezza la zona prima di avviare tutti i rilievi del caso. Al momento non sono ancora noti i motivi per cui l'uomo si trovasse a piedi in autostrada.

La vittima sarebbe scesa dalla sua auto per cercare aiuto

Un'ipotesi degli investigatori, riportata dall'Eco di Bergamo, porta a presunti problemi dell'auto della vittima la quale sarebbe scesa dal mezzo per cercare aiuto. Inevitabili i disagi al traffico e per la circolazione autostradale. La A4 è stata chiusa per diverse ore per permettere ai poliziotti della stradale e ai soccorritori di operare senza disturbo. La società di gestione del tratto interessato dall'incidente ha poi dato comunicazione della riapertura dell'autostrada verso le 3.30 del mattino di oggi, martedì 12 luglio.