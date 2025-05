Perde il controllo dell’auto mentre va a pesca con figlio e nipoti e si schianta: morto 69enne in Valcamonica

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 69enne è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la statale 42 in Valcamonica, nei pressi di Artogne (in provincia di Brescia). Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava viaggiando solo in auto quando, forse per un malore, ha perso il controllo della vettura finendo per schiantarsi frontalmente con un altro veicolo. Dietro di lui, su un'altra auto, c'erano il figlio e due nipotini.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 13:30 del 24 maggio. Il 69enne, residente a Pisogne, stava viaggiando in direzione Breno quando all'improvviso ha perso il controllo della sua auto. Dopo aver invaso la corsia opposta di marcia, avrebbe sfiorato una vettura e centrato una Ford Focus frontalmente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Breno, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso, compreso un elicottero fatto decollare dall'ospedale Civile di Brescia. I sanitari hanno dovuto constatare sul posto il decesso del 69enne e hanno prestato le prime cure a un 30enne e un 54enne che viaggiavano a bordo dell'auto che non è riuscita a evitare l'impatto. L'uomo che era alla guida è stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'ipotesi più probabile è che il 69enne abbia perso il controllo della sua auto a causa di un malore. Dietro di lui, su un'altra vettura, viaggiava il figlio e i due nipoti. La famiglia stava andando a pescare per trascorrere insieme il pomeriggio.