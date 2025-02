Perde il controllo dell’auto, esce di strada e si schianta contro un albero: 29enne gravissimo

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 29enne si trova ricoverato in condizioni gravissime agli Spedali Civili di Brescia in seguito a un incidente stradale. Stando a una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe schiantato con la sua auto nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio contro un albero nel territorio comunale di Torre de' Picenardi (in provincia di Brescia). Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore sono ancora in corso, ma pare che non ci siano altre vetture coinvolte.

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale 10 Padana Inferiore, sul tratto che prende il nome di via Mantova. Al volante della sua Ford Focus, il 29enne aveva appena superato una curva e aveva iniziato il rettilineo con direzione Drizzona quando, per motivi ancora in corso di accertamenti, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia. Come riportato da La Provincia di Cremona, l'auto, dopo essere uscita fuori strada, ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un albero nella frazione Canove de' Biazzi di Torre de' Picenardi.

L'impatto è stato violento: la parte anteriore della Ford Focus è andata distrutta. I vigili del fuoco di Cremona sono dovuti intervenire per estrarre il 29enne, privo di sensi, dalle lamiere dell'abitacolo. Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), i sanitari sono arrivati sul posto in codice rosso con un’autoambulanza della Padana Soccorso e l'automedica dell’ospedale di Asola. Il giovane è stato, poi, trasportato con la massima urgenza con l'eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, la prognosi è riservata.