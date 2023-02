Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un nonno e suo nipote, tre in ospedale Una donna di 56 anni ha perso il controllo della propria auto provocando un frontale. A bordo dell’altra vettura, un nonno che stava accompagnando a casa il nipote.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Aveva da poco caricato in macchina il suo nipote uscito da scuola e aveva imboccato via Roma a Nembro (in provincia di Bergamo). Arrivato nei pressi di un dosso, una Volkswagen Golf nera gli è piombata addosso: un frontale che ha provocato ferite sia a lui, 76enne, che al nipotino classe 2012. A riportare le conseguenze più gravi, però, pare essere stata la donna di 56 anni che ha perso il controllo dell'auto. Tutti e tre sono stati portati all'ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII e nessuno sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente sul dosso vicino alla scuola elementare di Nembro

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 febbraio, intorno alle 15:30 a pochi metri dalla rotonda che porta alla scuola elementare. Il 76enne a bordo della sua Toyota Yaris stava potando a casa il nipote, entrambi di Alino (frazione di San Pellegrino Terme), quando sono rimasti coinvolti nell'incidente. Un testimone ha raccontato: "Ho visto la Golf impennarsi appena preso il dosso, la donna alla guida non è più riuscita a tenere il controllo". Per questo motivo avrebbe, quindi, invaso la corsia opposta provocando il frontale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell'Unione insieme sul Serio per eseguire i rilievi del caso, poi i vigili del fuoco per aiutare la donna residente a Ranica a uscire dalle lamiere della propria Golf, tre ambulanze e un'automedica. Nessun altro è rimasto coinvolto nello schianto e, stando alle prime informazioni, le ferite più gravi sono quelle che ha riportato la donna. Dei tre, comunque, nessuno sarebbe in pericolo.