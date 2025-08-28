Perde il controllo dell’auto e finisce nel Po, trovati morti i due passeggeri: sarebbero una coppia di anziani

Questa mattina un’auto, forse a causa della forte pioggia delle ultime ore, è uscita fuori strada ed è caduta nel fiume a San Benedetto Po (Mantova). I due passeggeri che inizialmente risultavano dispersi sono stati recuperati senza vita dalle acque: sarebbero una coppia di anziani.

Immagine di repertorio

Qualche ora fa a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, un'auto con a bordo una coppia è uscita di strada ed è caduta nel Po. I vigili del fuoco hanno trovato la vettura sul fondo del fiume e sono in corso le operazioni per recuperarla, mentre i passeggeri, un uomo e una donna, sono stati trovati senza vita nelle acque del fiume. Dalle prime informazioni raccolte sembra che si tratti di una coppia di anziani. Non è ancora chiaro quando sia avvenuto l'incidente: l'allarme è scattato questa mattina dopo che un testimone ha chiamato il 112 e ha raccontato di aver visto l'auto sbandare, uscire di strada e inabissarsi.

I soccorsi sono arrivati poco dopo le 9:00 di oggi, giovedì 28 agosto, dopo aver ricevuto una richiesta di intervento per un'auto uscita fuori strada con due persone a bordo sulla strada Argine Po Nord, che corre parallela al fiume. Sul posto sono quindi accorsi gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Arrivato con un elicottero, un'ambulanza e un'auto medica, il personale sanitario non ha trovato nessun veicolo. L'ipotesi è che la pioggia, caduta in grosse quantità nelle ultime ore, abbia fatto perdere il controllo al conducente dell'auto, che sarebbe così finito in acqua. I vigili del fuoco di Mantova hanno individuato l'automobile nel fiume e sono in corso le operazioni di recupero per tirarla fuori.

A bordo della macchina, però, non sembrava esserci nessuno e per questo, parallelamente, sono iniziate anche le ricerche dei passeggeri dispersi. Durante la perlustrazione del fiume con l'aiuto dei sommozzatori, sono stati trovati i corpi senza vita di una coppia. Dalle prime informazioni sembra che si tratti di due anziani. Sul posto dell'accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.