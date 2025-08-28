milano
video suggerito
video suggerito

Perde il controllo dell’auto e finisce nel Po, trovati morti i due passeggeri: sarebbero una coppia di anziani

Questa mattina un’auto, forse a causa della forte pioggia delle ultime ore, è uscita fuori strada ed è caduta nel fiume a San Benedetto Po (Mantova). I due passeggeri che inizialmente risultavano dispersi sono stati recuperati senza vita dalle acque: sarebbero una coppia di anziani.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Alice De Luca
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Qualche ora fa a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, un'auto con a bordo una coppia è uscita di strada ed è caduta nel Po. I vigili del fuoco hanno trovato la vettura sul fondo del fiume e sono in corso le operazioni per recuperarla, mentre i passeggeri, un uomo e una donna, sono stati trovati senza vita nelle acque del fiume. Dalle prime informazioni raccolte sembra che si tratti di una coppia di anziani. Non è ancora chiaro quando sia avvenuto l'incidente: l'allarme è scattato questa mattina dopo che un testimone ha chiamato il 112 e ha raccontato di aver visto l'auto sbandare, uscire di strada e inabissarsi.

I soccorsi sono arrivati poco dopo le 9:00 di oggi, giovedì 28 agosto, dopo aver ricevuto una richiesta di intervento per un'auto uscita fuori strada con due persone a bordo sulla strada Argine Po Nord, che corre parallela al fiume. Sul posto sono quindi accorsi gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Arrivato con un elicottero, un'ambulanza e un'auto medica, il personale sanitario non ha trovato nessun veicolo. L'ipotesi è che la pioggia, caduta in grosse quantità nelle ultime ore, abbia fatto perdere il controllo al conducente dell'auto, che sarebbe così finito in acqua. I vigili del fuoco di Mantova hanno individuato l'automobile nel fiume e sono in corso le operazioni di recupero per tirarla fuori.

A bordo della macchina, però, non sembrava esserci nessuno e per questo, parallelamente, sono iniziate anche le ricerche dei passeggeri dispersi. Durante la perlustrazione del fiume con l'aiuto dei sommozzatori, sono stati trovati i corpi senza vita di una coppia. Dalle prime informazioni sembra che si tratti di due anziani. Sul posto dell'accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Attualità
Lombardia
Mantova
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta urbanistica
a Milano
Interessi privati e pressioni politiche: perché “il Villaggio Olimpico è illegittimo”
"Dodici cantieri di Catella sono illegali": c'è anche lo studentato del Villaggio Olimpico
Inchiesta urbanistica a Milano, revocati gli arresti di Manfredi Catella: torna libero il "re del mattone"
Lorenzo Pacini (Pd): “Chat private fra Comune e costruttori? Inaccettabili, ora basta con il modello Milano"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views