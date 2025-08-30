Auto affonda nel Po con una persona a bordo, in corso le operazioni di recupero: l’allarme lanciato da due pescatori

Questa mattina a Cremona un’auto è precipitata nel Po e si è inabissata con una persona a bordo. L’allarme è stato lanciato da due pescatori. Sono in corso le operazioni di recupero con i sommozzatori, complicate dalle forti correnti e dalle piogge degli ultimi giorni.

Immagine di repertorio

Questa mattina a Cremona un'auto con a bordo una persona si è inabissata nel fiume Po. A dare l'allarme sono stati due pescatori che hanno visto l'auto cadere nell'acqua e affondare con una persona al suo interno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco. Al momento sono in corso le operazioni di recupero che risultano complicate dalle forti correnti e dall'innalzamento del fiume dopo le ultime piogge.

Tutto è successo nella mattina di oggi, sabato 30 agosto, attorno alle 6:00. La richiesta di soccorso è arrivata da due pescatori che hanno raccontato ai soccorritori la scena che si sono ritrovati davanti: "C'è una vettura che galleggia nel fiume, ha le luci accese e l'acqua arriva ormai ai finestrini, dentro c'è una persona". L'auto è stata inghiottita dal fiume solo pochi minuti dopo.

Immediatamente sono scattate le ricerche. La macchina, che sarebbe una Fiat 500L, è stata localizzata dall'ecoscandaglio e al momento sono in fase di organizzazione le operazioni di recupero, complicate dalle forti correnti. Sul posto, oltre agli specialisti del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, sono al lavoro l'Unità navale della Guardia di Finanza e la Polizia di Stato.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, come e per quali motivi l'auto possa essere uscita di strada. Solo un paio di giorni fa in provincia di Mantova si è verificato un incidente simile: un'auto ha perso il controllo sulla strada che corre parallela al fiume a San Benedetto Po ed è finita nell'acqua. Le due persone a bordo, una coppia di anziani, erano state trovate morte.