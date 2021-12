Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: Samu muore a 50 anni insieme al figlio 13enne A perdere la vita è Samu, un uomo di 50 anni. Con lui si trovava anche il figlio 13enne, morto poco dopo in ospedale. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

A cura di Ilaria Quattrone

Samu, l’uomo morto nell’incidenteb (Fonte: Facebook Radio Onda d’urto)

Il terribile incidente che si è verificato nella serata di sabato 18 dicembre, ha sconvolto l'intera comunità di Rudiano (Brescia). A perdere la vita è Samu, un uomo di cinquant'anni, che si trovava alla guida dell'auto. Con lui, c'era il figlio tredicenne deceduto poco dopo in ospedale. Il mezzo è finito fuori strada per cause ancora da accertare. Sulla dinamica indagano le forze dell'ordine.

Il dolore di amici e colleghi

"Siamo sgomenti e addoloratissimi per la morte improvvisa del nostro caro fratello Samu": a scriverlo sul loro profilo Facebook è Radio Onda d'Urto. Il 50enne, arrivato dal Ghana, lavorava come operaio e faceva servizio d'ordine alla festa della Radio "dove agiva con gentilezza, col sorriso sulle labbra e con grande capacità e dove tutti i volontari e le volontarie gli volevano bene per la sua cordialità e umanità. Ci mancano le parole". Samu lascia una moglie e altri figli, ai quali amici e colleghi si stringono con affetto.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato intorno alle 20 di sera in via Francesca a Orzinuovi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo forse a causa della nebbia. La sua auto è finita in un fossato. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con due ambulanze e due automediche. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali si sono gettati immediatamente in acqua per aiutare i due. Samu è morto sul colpo mentre il figlio è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Chiari. Il 13enne è però deceduto poco dopo il suo arrivo.