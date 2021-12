Auto finisce in un fosso a Orzinuovi: nell’incidente muoiono padre e figlio 13enne Padre e figlio sono morti ieri sera in un incidente stradale a Orzinuovi, nel Bresciano: avevano 50 e 13 anni. L’auto sulla quale viaggiavano è finita in un fossato.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Ancora una tragedia sulle strade della Lombardia: altre due vittime che si aggiungono a un lungo elenco che nel solo 2020, nonostante la pandemia, ha contato 317 morti. Nella serata di ieri, sabato 18 dicembre, un uomo di 50 anni e il figlio appena 13enne sono morti a Orzinuovi, nel Bresciano, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada.

Il tragico incidente stradale si è verificato poco prima delle 20 in via Francesca, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Non è ancora chiara la dinamica, anche se il conducente dell'auto avrebbe fatto tutto da solo: forse anche a causa della nebbia ha perso il controllo della vettura che è finita in un fossato pieno d'acqua a bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e due automediche, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Verolanuova che non hanno esitato a gettarsi in acqua per soccorrere padre e figlio. Il primo è morto sul colpo a causa dell'impatto, mentre l'adolescente è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Chiari, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo nonostante i disperati tentativi da parte dei medici.

Poche ore dopo un altro incidente mortale a Paladina

Padre e figlio erano originari del Ghana e abitavano a Rudiano, nel Bresciano: non sono ancora note le loro generalità. Ai carabinieri spetterà ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente mortale, avvenuto solo poche ore prima di un altro sinistro a Paladina, nella Bergamasca, costato la vita ad altri due giovani: stando alle testimonianze stavano litigando al centro della strada e sono stati travolti dall'auto guidata da un 60enne.