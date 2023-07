Perde il controllo della sua moto e finisce in un fosso: uomo muore sul colpo Un uomo di 73 anni è morto in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi martedì 18 luglio, a Puegnago sul Garda, in provincia di Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Ha perso il controllo della sua moto ed è andato in un fossato. Così è morto un uomo di 73 anni in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi martedì 18 luglio, a Puegnago sul Garda, in provincia di Brescia. Stando a una prima ricostruzione, il 73enne stava viaggiando sulla sua moto sulla strada dei laghetti di Sovenigo quando ha perso il controllo della due ruote finendo in un fossato. Cosa sia accaduto è ancora tutto da chiarire. Purtroppo però l'impatto è stato devastante.

Subito altri automobilisti hanno chiamato i soccorsi: la chiamata è arrivata verso le 17 e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 oltre ai vigili del fuoco di Salò. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso, poi è stato recuperato il corpo. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Salò che farà tutti gli accertamenti del caso. Al momento sembra però escluso che ci siano state altre auto coinvolte nell'incidente.