Perde il controllo della moto e si schianta contro un cancello: morta dopo 5 giorni la 25enne Sofia Pusceddu

Sofia Pusceddu è morta all’ospedale di Varese dopo 5 giorni di ricovero. Lo scorso 19 marzo, la 25enne si era schiantata con la moto contro un cancello a Biandronno.

È morta all'ospedale di Circolo di Varese la 25enne Sofia Pusceddu. La ragazza, lo scorso 19 marzo, ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva via Rimembranze nel territorio comunale di Biandronno (in provincia di Varese) finendo per schiantarsi contro un cancello. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Dopo cinque giorni di ricovero, i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. Non sono state ancora identificate le cause dell'incidente.

L'incidente era avvenuto poco dopo le 7 del mattino del 19 marzo in via Rimembranze, la strada provinciale che costeggia il lago di Varese e porta verso il centro di Biandronno. Pusceddu si trovava in sella alla sua Supermotard Vent Derapage 125 quando, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è schiantata contro un cancello. La centrale operativa Soreu dei Laghi aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica ma, viste le condizioni gravissime della ragazza, aveva chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

La 25enne era stata trasferita con la massima urgenza con il velivolo all'ospedale di Circolo di Varese. Là è rimasta ricoverata per cinque giorni, fino al decesso. I rilievi su quanto accaduto sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Varese, intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la perdita di controllo del mezzo. Tra le ipotesi, anche quella che il sole possa aver abbagliato la motociclista per qualche istante.