milano
video suggerito
video suggerito

Perde il controllo della moto e cade nel lago: 38enne soccorso da una barca di passaggio a Bellano

Sabato sera un motociclista di 38 anni ha perso il controllo del suo mezzo a Bellano (Lecco), è stato sbalzato dalla sella ed è caduto nel lago. Una barca di passaggio l’ha salvato e riportato a riva. L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Alice De Luca
11 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ieri sera a Bellano, in provincia di Lecco, un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo ed è caduto, finendo nelle acque lago di Como. Fortunatamente l'uomo è stato subito soccorso da una barca che passava lì vicino ed è stato riportato a riva. Sul posto dell'accaduto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno recuperato la moto e messo in sicurezza la zona dell'incidente.

Tutto è successo nella serata di ieri, sabato 13 settembre, attorno alle 19:40. Il motociclista, un uomo di 38 anni, stava percorrendo via 20 settembre, la strada che a Bellano corre lungo la riva del lago, quando per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo della sua moto ed è caduto nell'acqua del lago. Pochi istanti dopo è stato soccorso da un'imbarcazione che passava di lì al momento dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Una volta riportato a riva dalla barca, gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato le prime cure al 38enne, che è stata trasportato in codice giallo all'ospedale di Lecco. Sul posto dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno supportato le operazioni di salvataggio in acqua e hanno poi messo in sicurezza la strada rimuovendo la moto caduta.

Leggi anche
Si schianta contro un’auto e la moto prende fuoco: morto il motociclista 26enne

Presenti anche i Carabinieri del comando di Lecco, che svolgeranno gli approfondimenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Attualità
Cronaca
Lecco
11 CONDIVISIONI
Immagine
Chi sono Cacioppo e Giuliani, indagati per il crollo dell'insegna Generali
Ci sono 10 persone indagate per il crollo dell'insegna Generali a Milano
Si analizza la documentazione inviata da Generali: indagini in corso
Rimossa l'insegna Generali a Milano: era crollata lo scorso 30 giugno
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views