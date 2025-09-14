Perde il controllo della moto e cade nel lago: 38enne soccorso da una barca di passaggio a Bellano

Sabato sera un motociclista di 38 anni ha perso il controllo del suo mezzo a Bellano (Lecco), è stato sbalzato dalla sella ed è caduto nel lago. Una barca di passaggio l’ha salvato e riportato a riva. L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Immagine di repertorio

Ieri sera a Bellano, in provincia di Lecco, un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo ed è caduto, finendo nelle acque lago di Como. Fortunatamente l'uomo è stato subito soccorso da una barca che passava lì vicino ed è stato riportato a riva. Sul posto dell'accaduto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno recuperato la moto e messo in sicurezza la zona dell'incidente.

Tutto è successo nella serata di ieri, sabato 13 settembre, attorno alle 19:40. Il motociclista, un uomo di 38 anni, stava percorrendo via 20 settembre, la strada che a Bellano corre lungo la riva del lago, quando per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo della sua moto ed è caduto nell'acqua del lago. Pochi istanti dopo è stato soccorso da un'imbarcazione che passava di lì al momento dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Una volta riportato a riva dalla barca, gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato le prime cure al 38enne, che è stata trasportato in codice giallo all'ospedale di Lecco. Sul posto dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno supportato le operazioni di salvataggio in acqua e hanno poi messo in sicurezza la strada rimuovendo la moto caduta.

Presenti anche i Carabinieri del comando di Lecco, che svolgeranno gli approfondimenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.