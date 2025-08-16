Maltempo sul lago di Como, gommone rovesciato e diverse barche in difficoltà: salvate 19 persone

Ferragosto di maltempo sul lago di Como: pioggia intensa e forti raffiche di vento hanno messo in difficoltà decine di diportisti che si trovavano in navigazione. Sono 19 le persone salavate che erano finite nelle acque del Lario. Tra i casi più delicati, quello di un padre e del figlio caduti in acqua all’altezza di Tremezzina.

Per il lago di Como è stato un ferragosto all'insegna del maltempo: pioggia intensa e forti raffiche di vento hanno colpito l’area nelle ore centrali della giornata, mettendo in difficoltà decine di diportisti che in quel momento si trovavano in navigazione.

Soltanto nel corso di ieri pomeriggio, venerdì 15 agosto, i vigili del fuoco e la guardia costiera sarebbero stati impegnati in diversiinterventi di soccorso che hanno permesso di recuperare 19 persone finite nelle acque del Lario. Tra i casi più delicati, quello di un padre e del figlio caduti in acqua all’altezza di Tremezzina, nel Comasco, a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteo.

Alle operazioni hanno preso parte squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Como e Lecco, supportate da un elicottero con a bordo i sommozzatori specializzati. Inoltre, sono intervenuti due mezzi navali del 3° Nucleo Guardia Costiera del Lago di Como, due imbarcazioni dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Dongo e Bellano, un secondo elicottero dei vigili del fuoco e l’idroambulanza della Croce Rossa per assistere i diportisti.

Gli interventi hanno interessato diverse zone del lago, in particolare le acque antistanti i comuni di Colico, Gravedona, Dorio e Tremezzina. In totale sono state assistite otto imbarcazioni, tra cui due barche a vela e un gommone che si è capovolto a causa della violenza delle onde. Il bilancio finale, fortunatamente, non registra feriti gravi, ma resta alta l’attenzione per il meteo dei prossimi giorni.