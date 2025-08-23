Cade da una barca nel lago di Como a Lezzeno: è morta la 77enne Mariangela Botta

Ieri pomeriggio una 77enne è morta dopo essere caduta da una barca nell’acqua del lago di Como nei pressi di Lezzeno. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse e la donna ha perso la vita prima dell’arrivo in ospedale.

Ieri pomeriggio Mariangela Botta, una 77enne di Cadorago, in provincia di Como, è morta dopo essere caduta da un'imbarcazione nel lago di Como, di fronte alla località Casate, nei pressi del comune di Lezzeno. Alcune persone presenti vicino alla scogliera l'hanno raggiunta in acqua ma non sono riusciti a portarla a riva. Per questo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato la 77enne e l'hanno affidata ai soccorsi del personale sanitario. Dopo diversi tentativi di rianimazione e un trasferimento in ospedale, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 agosto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che Botta si trovasse a bordo di una barca nel lago di Como quando attorno alle 16:00, per motivi ancora da chiarire, sarebbe caduta in acqua. A lanciare l'allarme sono stati alcuni testimoni presenti nelle vicinanze, che hanno anche cercato di recuperare la donna dall'acqua.

La zona impervia con rocce appuntite e coste difficilmente praticabili hanno complicato le operazioni di soccorso. La donna è stata recuperata con l'aiuto dei vigili del fuoco, intervenuti a nuoto con e una barella galleggiante. Portata a riva, Botta è stata affidata alle cure degli operatori del 118 che hanno cominciato a praticarle le manovre di rianimazione. Nel frattempo sul posto è arrivato anche l'elisoccorso che ha caricato la donna e l'ha trasportata all'ospedale Sant'Anna di Como, dove però è arrivata già morta.