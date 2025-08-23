Si allena per la traversata nel lago d’Iseo ma ha un malore mentre nuota: morta una donna di 60 anni

Ieri pomeriggio una 60enne si è sentita male nel lago d’Iseo mentre nuotava per allenarsi alla tradizionale traversata prevista per il 31 agosto. La donna è stata soccorsa e portata a riva da una barca e poi trasferita all’ospedale di Bergamo, dove è morta.

Immagine di repertorio

Ieri pomeriggio una 60enne si è sentita male mentre nuotava nel lago d'Iseo per allenarsi alla traversata prevista per il 31 agosto. La donna è stata soccorsa nell'acqua da una barca di passaggio e gli amici gli hanno praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo del personale sanitario. La 60enne, tuttavia, è morta qualche ora più tardi, dopo essere stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Bergamo.

Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 23 agosto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che la donna stesse nuotando nel lago d'Iseo in compagnia di altri atleti per allenarsi in vista della tradizionale traversata del lago, fissata per domenica 31 agosto lungo il percorso tra i comuni di Predore e Iseo. Arrivata a pochi metri dal lungolago di Iseo, però, la donna si è sentita male. A soccorrerla sarebbe stata una barca di passaggio, che l'ha riportata a riva mentre i compagni di allenamento cercavano di rianimarla praticandole il massaggio cardiaco.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Il personale del 118 ha continuato le manovre di rianimazione e ha trasferito l'atleta con un elicottero all‘ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donna è arrivata al pronto soccorso in gravissime condizioni ed è morta poche ore dopo il suo ricovero.