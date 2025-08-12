Investita da una barca mentre fa il bagno nel lago d’Iseo, morta una donna: colpita alla testa dall’elica

Questo pomeriggio, martedì 12 agosto, una donna ha perso la vita nei pressi di Predore, un comune in provincia di Bergamo, sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo. La 64enne è stata investita da un’imbarcazione mentre faceva il bagno.

Immagine di repertorio

Una donna di 64 anni ha perso la vita nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 12 agosto, nei pressi di Predore, un comune di neanche 2 mila abitanti in provincia di Bergamo, sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo. Secondo quanto ricostruito, la 64enne sarebbe stata investita da un'imbarcazione a motore mentre faceva il bagno nelle acque del lago.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia ha fatto sapere che l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto via mare e via terra a bordo di due ambulanze e di due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Clusone.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata investita mentre faceva il bagno nelle acque del lago d'Iseo. Al momento dell'incidente sembra che la donna si trovasse su una tavola quando una barca l’avrebbe investita mentre era impegnata nelle manovre di ripartenza dopo aver attraccato a un pontile. Insieme a lei sembra ci fosse anche il marito.

Una volta giunti sul posto gli operatori sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la 64enne, ma, alla fine, per la donna non c'è stato niente da fare e i soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite alla testa causate dall'impatto con l'elica dell'imbarcazione.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sarebbero al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, fare chiarezza sull'accaduto e quindi accertare la responsabilità di tutte le persone coinvolte.