Perde il controllo del monopattino e cade a Nova Milanese: ragazzo di 21 anni muore in ospedale

Immagine di repertorio

Un 21enne è morto nella giornata di ieri, martedì 24 febbraio, in seguito a un incidente avvenuto per le strade di Nova Milanese (in provincia di Monza e della Brianza). Stando a quanto ricostruito finora, il giovane stava viaggiando con un monopattino elettrico quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso un controllo del mezzo. Finito sull'asfalto, il 21enne ha riportato gravi lesioni e ha perso subito conoscenza. Trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente si è verificato intorno alle 7 del 24 febbraio lungo via Garibaldi a Nova Milanese, all'altezza di via XX Settembre. Il giovane, Abdullah Abdulsalam Awad Ahmed, di origine egiziana e residente a Paderno Dugnano, stava viaggiando con un monopattino elettrico quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sull'asfalto. Secondo i rilievi eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Desio, che hanno dovuto temporaneamente chiudere la strada al traffico per i rilievi, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Non lontano dal luogo dell'impatto è stato trovato un casco, ma non è ancora chiaro se il ragazzo lo stesse indossando nel modo corretto.

Poco dopo la caduta, sono arrivati con la massima urgenza sul posto i soccorritori del personale paramedico con un'ambulanza e un'auto medica. Il 21enne aveva riportato lesioni gravi, era privo di conoscenza e le sue condizioni erano critiche. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso è stato dichiarato deceduto.