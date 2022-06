Perde il controllo del furgone e si schianta contro una vetrina: due feriti Due persone sono rimaste ferite nell’incidente in piazzale Corvetto a Milano: qui un furgone ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro la vetrina di una negozio di kebab.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook, incidente in piazzale Corvetto

Momenti di paura in piazzale Corvetto a Milano nel pomeriggio di ieri giovedì 23 giugno. Dalla prima ricostruzione dei fatti l'autista di un furgone per i traslochi ha perso il controllo del mezzo sfondando una vetrina di un negozio che vende kebab. I fatti sono accaduti attorno alle quattro e un quarto nel piazzale famoso di Milano.

Soccorsi due feriti

Subito i passanti hanno attivato i soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 arrivati con due ambulanze e i vigili del fuoco che hanno provveduto subito a soccorrere i feriti. Sono infatti un uomo di 24 anni e una donna di 46 anni le persone che hanno riportato più ferite. Sono stati poi trasportati in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa sia successo: tra le ipotesi più probabili quella che l'autista sia stato colpito da un malore e sia finito fuori strada. Fondamentali saranno le prossime ore di indagini.

Morto l'autista di un tir in un incidente in autostrada

Sempre nella giornata di ieri 23 giugno quattro mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento sull'autostrada A4. In base alle informazioni pervenute dall'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), purtroppo uno dei quattro autisti è stato trovato con un trauma toracico importante e in arresto cardio circolatorio. È stato quindi trasferito con le manovre di rianimazione ancora in corso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma una volta arrivato è deceduto. L'incidente ha comportato disagi sia in un'autostrada che sulle tangenziali. Gli altri feriti sono un uomo di 55 anni che è stato portato all'ospedale San Raffaele di Milano, in codice giallo, e con un trauma al collo. E un altro uomo di 52 anni con un trauma al volto. Questi due non sarebbero in gravi condizioni.