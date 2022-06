Maxi incidente stradale sull’A4, coinvolti quattro mezzi pesanti: morto uno degli autisti Terribile incidente sull’autostrada A4 dove sono rimasti coinvolti quattro camion: uno degli autisti è stato portato in ospedale in fin di vita, ma è morto poco dopo il suo arrivo.

A cura di Ilaria Quattrone

Maxi incidente sull‘autostrada A4 dove sono rimasti coinvolti quattro mezzi pesanti. In base alle informazioni pervenute dall'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), uno degli autisti sarebbe stato ricoverato in gravissime condizioni. L'incidente ha comportato disagi sia in un'autostrada che sulle tangenziali.

L'uomo trovato in arresto cardiaco

Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 giugno, nel tratto che va dallo svincolo di Monza e la Tangenziale Est milanese, in direzione Brescia. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e due ambulanze. Uno dei quattro autisti, di cui per il momento non si conosce l'età, è stato trovato con un trauma toracico importante e in arresto cardio circolatorio. È stato quindi trasferito con le manovre di rianimazione ancora in corso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma una volta arrivato è deceduto.

Altri due conducenti trasferiti in ospedale

Sono stati soccorsi anche un uomo di 55 anni che è stato portato all'ospedale San Raffaele di Milano, in codice giallo, e con un trauma al collo. Ricoverato con lui anche un altro uomo di 52 anni con un trauma al volto. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l'area dai mezzi pesanti e consentire le operazioni di soccorso agli operatori del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Stradale: gli investigatori, come di consueto, hanno svolto tutti i rilievi del caso e cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo, dovranno comprendere le cause e accertare eventuali responsabilità.