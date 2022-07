Incidente in piena notte sulla A4, coinvolte quattro donne. Grave una 36enne Per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate intorno alle 2 di notte di domenica 3 luglio sull’autostrada A4. Le persone coinvolte sono quattro donne dai 22 ai 40 anni. Una si trova in terapia intensiva.

Un impatto in piena notte, intorno alle 2, sulla autostrada A4 in direzione Venezia poco prima dell’uscita Tangenziale est/Agrate. Due auto con a bordo quattro donne, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. È successo oggi, domenica 3 luglio, nel tratto tra Peschiera del Garda e Sirmione (Brescia).

Intervenuti immediatamente i soccorsi, per liberare le passeggere coinvolte nell'incidente dalle lamiere. Le quattro hanno 22, 23, 36 e 40 anni. La 36enne è apparsa come quella in condizioni più gravi: trasportata d'urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, adesso è stabilizzata ma si trova in terapia intensiva. Riservata la prognosi.

È andata meglio alle altre tre: la 40enne, che ha riportato diverse lesioni, è stata portata in codice giallo al San Raffaele, mentre la 22enne è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate in codice verde.

Il tir ribaltato

Solo due giorni fa, sempre sull'autostrada A4 (stavolta nelle corsie in direzione Milano), si era verificato un pericolosissimo incidente. Intorno alle 18 di giovedì pomeriggio, in pieno orario di punta, un tir si era ribaltato in mezzo al traffico, riversando l'intero carico di segatura sull'asfalto e bloccando completamente lo scorrimento delle macchine.

Code chilometriche nel tratto bresciano dell'autostrada e tre feriti – di cui uno grave, immediatamente trasportato in eliosoccorso all'ospedale Borgo Trento di Verona.