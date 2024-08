Chi era Simona Gusmini, morta nell’incidente sulla A4 mentre andava a lavoro: era mamma di tre figli

video suggerito

Simona Gusmini

È Simona Gusmini, 54 anni, la vittima del gravissimo incidente di lunedì pomeriggio in Val Seriana (Bergamo) lungo la strada statale 671 all'altezza di Torre de' Roveri. La donna, residente ad Albino e da più di 30 anni infermiera del reparto di Rianimazione all’ospedale Bolognini di Seriate, lascia il marito Ivan e i tre figli Samuele, Alessandro e Gabriele, tutti tra i 20 e i 30 anni.

Nel pomeriggio di ieri lunedì 26 agosto, stava andando al lavoro a bordo della sua Opel quando intorno alle 13, all'imbocco della galleria Montenegrone, per ragioni ancora da chiarire si è schiantata contro un mezzo pesante che proveniva dalla parte opposta della carreggiata e che, dopo l'impatto, si è ribaltato sul fianco. Il conducente del camion, un uomo di 51 anni, è stato soccorso in codice rosso e trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove attualmente è ricoverato con gravi traumi alla schiena e a un arto superiore.

I rilievi sono stati affidati alla polizia, mentre la Procura ha già aperto un fascicolo per omicidio stradale. I funerali di Simona Gusmini, intanto, avranno luogo giovedì 29 agosto alle 15.00 nella parrocchiale di Bondo Petello, frazione di Albino.

"Il suo turno iniziava alle 14 ma lei arrivava sempre in anticipo", ha raccontato un collega di corsia. "Quel giorno non l'abbiamo vista arrivare e ci siamo subito preoccupati, non era da lei". Medici e infermieri dell'ospedale di Seriate, dove Simona Gusmini prestava servizio fin da quando era uscita dalla scuola infermieri, la descrivono oggi come una professionista precisa, rigorosa e allo stesso tempo sensibile e piena di umanità. Una donna appassionata della montagna e della natura, che nel tempo libero spesso organizzava passeggiate in compagnia dei tre figli.