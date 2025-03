video suggerito

Percorre 3 chilometri a piedi nella corsia di sorpasso dell’Autostrada dei Laghi: 23enne soccorsa dalla Polizia La Polizia Stradale ha soccorso una 23enne che ha camminato per tre chilometri nella corsia di sorpasso dell’autostrada dei Laghi, la A9, tra il casello di Como Grandate e l’uscita di Fino Mornasco. Non si è ancora capito il motivo del suo gesto. La ragazza è uscita illesa ma è stata portata in ospedale per accertamenti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza di 23 anni ha camminato per tre chilometri nella corsia di sorpasso dell'autostrada dei laghi, in provincia di Como, fino a quando non è stata fermata dalla Polizia Stradale, che l'ha trasferita in ospedale per accertamenti. La giovane sta bene ma non si sanno ancora le motivazioni del suo gesto.

Tutto è successo nella mattinata di oggi, lunedì 17 marzo. Attorno alle 10:00 una ragazza è stata segnalata mentre percorreva a piedi l'autostrada A9 dei Laghi in direzione Milano, nel tratto compreso tra il casello di Como Grandate e l'uscita di Fino Mornasco. La 23enne è stata soccorsa dalla Polizia Stradale di Como e di Busto Arsizio, che per una decina di minuti hanno chiuso la barriera di Grandate per permettere di completare le operazioni di soccorso.

Sul posto del recupero sono arrivati anche i medici e paramedici del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori sanitari hanno fatto salire la donna in ambulanza e l'hanno trasferita all'ospedale Sant'Anna di Como, dove è stata ricoverata e sottoposta ad alcuni accertamenti per verificare le sue condizioni di salute.

La 23enne, che risulta residente nella provincia di Como, sarebbe uscita illesa dalla sua pericolosa passeggiata, nonostante abbia percorso a piedi in autostrada ben tre chilometri. Al momento non si sarebbero ancora capite le motivazioni del suo gesto.