Guida in contromano sull'autostrada A9 per 4 chilometri: così ha provocato un incidente Una donna di 81 anni ha guidato per circa 4 chilometri in contromano lungo l'autostrada A9 e tra le uscite Como Centro e quella al confine con la Svizzera: si è poi scontrata in una galleria con un'altra auto.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, sabato 15 febbraio, una donna di 81 anni ha guidato la sua automobile, una Mercedes Classe A, per circa quattro chilometri in contromano. L'anziana ha poi provocato un incidente. I fatti sono accaduti attorno alle 16 e lungo l'autostrada A9, precisamente tra le uscite di Como centro e il confine di Stato tra Italia e Svizzera.

Come riportato dal quotidiano La Provincia di Como, l'anziana si sarebbe scontrata in galleria San Fermo con un altro veicolo: una Seat Ibiza che, invece, andava nella giusta direzione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche.

L'81enne è stata trasferita all'ospedale Sant'Anna: era in stato confusionale. Fortunatamente né lei né il conducente dell'altra auto, che non ha potuto fa nulla per evitarla, hanno riportato gravi ferite. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale di Como, che hanno svolto tutti i rilievi del caso, la donna avrebbe imboccato l'autostrada in direzione Milano da Como: avrebbe poi invertito la marcia una volta arrivata alla barriera di Grandate e si sarebbe quindi ritrovata a guidare contromano.

Per consentire tutte le operazioni, il tratto dell'autostrada è rimasto chiuso per circa quaranta minuti. Ovviamente questo ha causato non pochi disagi al traffico.