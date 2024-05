video suggerito

Perché oggi 29 maggio è la festa della Lombardia: cosa si festeggia e gli eventi in programma Ogni anno, il 29 maggio, si celebra la festa della Lombardia in ricordo della celebre battaglia di Legnano, città in cui si tiene il famoso Palio. Nella giornata di oggi sarà consegnato anche il premio Rosa Camuna.

A cura di Matilde Peretto

Foto della sfilata del Palio di Legnano (foto di Sophia Crotti)

Il 29 maggio è la festa della Lombardia. Pochi lo sanno, forse quasi nessuno, eppure nella giornata di oggi si ricorda un evento importante per la Regione: la Battaglia di Legnano. Combattuta il 29 maggio del 1176, la Lega Lombarda sconfisse le truppe imperiali di Federico Barbarossa, imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. La festa è stata istituita con la legge regionale n. 15 del 2013, voluta dall'allora governatore Roberto Maroni.

La battaglia di Legnano e l'annuale palio

Il 29 maggio 1176, le truppe della Lega Lombarda si scontrarono a Legnano (nell'Alto Milanese) contro l'esercito imperiale di Federico Barbarossa, imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. Vinsero e la battaglia mise fine alla quinta e ultima discesa in Italia di Barbarossa, tanto che qualche anno dopo (nel 1183) l'Imperatore riconobbe la Lega Lombarda.

La battaglia fu talmente importante che la città di Legnano è stata inserita nella quarta strofa dell'Inno nazionale ("Dall'Alpi a Sicilia dovunque è Legnano"). Per ricordarla, inoltre, ogni anno si tiene il tradizionale Palio che prevede una sfilata di figurati in vestiti d'epoca e, ovviamente, la corsa di cavalli in cui si sfidano le otto contrade in cui è suddivisa Legnano.

Foto del Palio di Legnano (foto di Sophia Crotti)

Dal 2013, grazie a una legge regionale voluta da Roberto Maroni, la festa della Lombardia è istituita proprio per il 29 maggio.

Il premio Rosa Camuna

Nella giornata di oggi viene anche consegnato il premio Rosa Camuna, una delle più alte onorificenze della Regione. Viene dato a personaggi che si sono distinti per impegno, operosità, creatività e ingegno, ma che hanno anche contribuito allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Quest'anno, tra i premiati, ci sono Umberto Bossi, fondatore della Lega nord, insignito del premio per le Riforme istituzionali, il cantante Mahmood per la Musica e l'Impegno sociale, ma anche Ambra Angiolini con lo stesso riconoscimento.