Perché le piscine di Milano potrebbero restare chiuse al mattino durante l’inverno In vista del prossimo inverno bisogna risparmiare il gas. Per questo motivo, il Comune di Milano sta ragionando sulla chiusura mattutina delle piscine.

In vista del prossimo inverno bisogna risparmiare il gas. Per questo motivo, il Comune di Milano sta ragionando sulla chiusura mattutina delle piscine, come spiegato dal sindaco Beppe Sala. Il primo cittadino ha illustrato la situazione dicendo che "l'utilizzo delle piscine comunali al mattino è limitato e lo sappiamo dall'analisi dell'utenza: se la situazione energetica dovesse peggiorare si potrebbe tenere chiusi gli impianti al mattino".

Al momento, Palazzo Marino sta ragionando su piani d'azione per risparmiare l'energia elettrica con l'aiuto del Politecnico. Come annunciato da Sala, infatti, l'università ha fatto diverse proposte "che partono da analisi tecniche dei consumi, però bisogna che ci lavoriamo 3 o 4 giorni in maniera tale da uscire a nostra volta con proposte con senso. Alcune riguardano direttamente il Comune, i suoi uffici e l'illuminazione, e altri si riflettono su altre istituzioni e sul commercio". Il sindaco di Milano ha poi aggiunto che il principale problema è rappresentato dal fatto che "per avere qualche risultato che segni bisogna intervenire su tutti i livelli".

Ad ogni modo, il primo cittadino ha sottolineato che il comune si farà trovare pronto e agirà in base alla gravità della situazione: "Nessuno di noi sa se ci troveremo un po' a corto di gas o meno. È importante avere nel cassetto diversi piani di azione in base alla gravità del problema", ha aggiunto Beppe Sala. Il sindaco si è poi congedato dicendo che per limitare i consumi non verranno emanate ordinanze ma fornite semplici indicazioni "perché se si immagina di fare qualcosa di estensivo sulla città non esiste nemmeno la capacità, la forza di controllo".