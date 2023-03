Perché due caccia militari stanno sorvolando i cieli di Milano Due caccia militari hanno sorvolato i cieli di Milano per un’esercitazione per una manifestazione prevista per domenica 19 marzo.

A cura di Ilaria Quattrone

Due jet militari hanno sorvolato i cieli di Milano nella mattinata di oggi, venerdì 17 marzo. Il motivo? Un'esercitazione in vista dell'esibizione per la StraMilano che si terrà domenica 19 marzo. Eppure, nonostante questo, molti cittadini hanno mostrato, attraverso alcuni post sui propri profili Facebook, una certa paura e tanto stupore. In molti hanno subito immaginato scene da guerra.

"Sentiti… Lavoravo ma li ho sentiti benissimo e ho pure pensato: "vivo vicino ad una ferrovia, il mio quartiere sarebbe il primo a saltare in caso di guerra", scrive un utente. "Due aerei militari da caccia e bombardamento incrociano a bassa quota, affiancati, sui cieli del centro di Milano. Fa impressione sempre vedere certe cose. Di questi tempi di più", scrivono altri.

E ancora: "Due aerei da caccia (sono riuscito a scorgerli, sono sicuramente due Tornado e viaggiano in formazione) stanno sorvolando da almeno un paio d'ore il centro di Milano, con passaggi radenti: qualcuno sa che cosa sta succedendo?".

Perché stavano sorvolando Milano

Alcune pagine di Comuni dell'hinterland hanno invitato alla calma spiegando che si tratta solo di un'esercitazione per una grande manifestazione. E infatti, come hanno spiegato in alcuni bollettini aeronautici, si tratta di due Panavia Tornado, caccia multiruolo, che stanno eseguendo una esercitazione per il grande evento di domenica che raccoglierà centinaia di partecipanti.

In occasione della cinquantesima edizione, tra le 8.30 e le 9.10 in piazza Diaz, saranno ricordati due piloti dell'Aeronautica morti in un incidente aereo circa 10 anni fa. Dopo l'inno nazionale, i due caccia sorvoleranno piazza Duomo. Subito dopo i bersaglieri con il rombo del cannone del Reggimento Artiglieria daranno il via alla gara.